Bruckneruni: SPÖ fordert Vorlage von Dokumenten

„Würde ein Privatbetrieb so wirtschaften, würde er in Bestzeit in Konkurs steuern – und es ist enttäuschend, dass Landeshauptmann Stelzer Transparenz verweigert und zu keinen Konsequenzen bereit ist“, teilte SPÖ-Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu nach der heutigen Kontrollausschusssitzung zum Sonderprüfbericht des Landesrechnungshofs (LRH) über die Vorkommnisse an der Anton Bruckner Privatuniversität des Landes (ABPU) mit.