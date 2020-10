Bruckneruni-Rektorin Brandstätter geht ein Jahr vor Vertragsablauf

Sie wolle die Hochschule noch gut durch die Coronakrise lenken und sich dann auf ihre eigene wissenschaftliche Tätigkeit und Publikationen konzentrieren, hieß es aus der Uni. Brandstätter, die kommendes Jahr 60 wird, wurde 2016 zum zweiten Mal für fünf Jahre zur Rektorin der Privatuniversität für Musik, Tanz und Schauspiel bestellt.

Ihre frühe Ankündigung gebe der Uni ein Jahr Zeit, um die notwendigen Verfahren zur Neubesetzung der Stelle einzuleiten und durchzuführen, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch. In ihrer Amtszeit wurde das neue Haus am Pöstlingberg bezogen und die Bruckneruniversität neu positioniert. Einen besonderen Schwerpunkt legte sie auf die Entwicklung regionaler wie auch nationaler und internationaler Kooperationen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bedauerte "den Schritt von Rektorin Brandstätter, vor allem weil sie eine sehr gute und engagierte Arbeit für die Anton Bruckner Privatuniversität leistet und gerade in der aktuellen Corona-Krise für einen funktionierenden Studienbetrieb gesorgt hat".