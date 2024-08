Brucknertage St. Florian: Vier lange Nächte im April

In der Stiftsbasilika von St. Florian war noch Winter, doch die Kälte konnte den beiden Herren in diesen vier langen Nächten im April dieses Jahres nichts anhaben. Im Gegenteil, Matthias Giesen, international gefragter Organist und künstlerischer Leiter der St. Florianer Brucknertage, und der Weltstar unter den Bass-Sängern, Günther Groissböck, arbeiteten wie besessen an der Einspielung der neuen CD des Meisters, der gerade bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth aufsingt.