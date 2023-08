Brucknertage: Meisterwerke eines allzu selbstkritischen Genies

Von Anton Bruckners vier Psalm-Vertonungen gibt der Psalm 146 "Alleluja: Lobet den Herrn" die meisten Rätsel auf. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, wann genau und zu welchem Anlass Bruckner dieses groß dimensionierte Werk für Soli, vierstimmigen Doppelchor und Orchester komponiert hat. Dass es seine großartige Klangwirkung in der Stiftsbasilika von St. Florian hervorragend entwickeln kann, davon konnte man sich am Freitag und Samstag an Ort und Stelle überzeugen.