Brucknertage in St. Florian auf des Meisters Flügel

Gleich zwei Jubiläen und eine kleine Sensation feiern die Brucknertage St. Florian heuer: Vor 25 Jahren wurde die Idee zum Konzertreigen im Zeichen des Genius Loci geboren – im Biergarten nach dem ersten Konzert des Altomonte Orchesters, das damals zum 100. Todestag Bruckners gegründet worden war.

Renovierter Bruckner-Flügel

Etwas älter ist hingegen der Flügel des Komponisten: 175 Jahre zählt Bruckners Bösendorfer, der seit dessen Tod unbespielt im Brucknerzimmer des Stifts stand. Nun wurde er frisch renoviert und wird bei den Brucknertagen erstmals wieder zu hören sein – Klänge also, wie sie einst aus Bruckners Arbeitszimmer zu vernehmen waren. Zu hören ist er am 15. 8., 11.30 Uhr im Marmorsaal, mit Pianist Wolfgang Brunner (16. 8.) und beim Opernabend mit dem Landestheater-Tenor und Richard-Tauber-Medaillen-Preisträger Michael Wagner (18. 8.).

Noch älter als Brucknertage und -Flügel sind die Florianer Sängerknaben, die im Eröffnungskonzert ihr 950-jähriges Bestehen feiern (15.8.).

Die "Vierte", neu entdeckt

Sinfonisches Herzstück der heurigen Brucknertage ist die "Vierte" – die "Romantische". In der radikal umgearbeiteten dritten Fassung, die erst 2004 wiederentdeckt wurde und als "letzter Wille Bruckners" gilt, wird sie erst zum dritten Mal weltweit in St. Florian zu hören sein, gespielt an zwei Tagen vom Altomonte Orchester unter Rémy Ballot (20., 21. 8.). Das bewährte Haus- und Hof-Ensemble von St. Florian ist bei den Brucknertagen in doppelter Besetzung mit rund 90 Musikern zu erleben, die aus aller Welt nach St. Florian reisen.

Internationale Orgelnacht

Zum Konzertreigen mit Organisten aus ganz Europa lädt die siebte Internationale Orgelnacht in der Stiftsbasilika. "Sketches on Bruckner" auf der Geige erzählt Jazzvirtuose Rudi Berger (19. 8.).

Unmittelbar vor den Brucknertagen bringen die Teilnehmer des internationalen Violinwettbewerbs zu Ehren des "Wiener Paganinis" Joseph Mayseder das Stift zum Klingen (öffentliches Finale im Marmorsaal: 14. 8., 18 Uhr).

Wissenschaftlich auf den Spuren des Meisters wandelt das Symposium "Bruckner-Dimensionen".