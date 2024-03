Die Fünfte in Linz: Bruckners Genie dicht auf den Fersen

Marek Janowski ist alles andere als ein Pultstar, der sich groß in den Vordergrund spielen will. Für ihn steht im Fokus, gemeinsam mit den Musikern den fundamentalen Sinn eines Werkes dem Publikum zu veranschaulichen. Das war auch am Donnerstag im ausverkauften Linzer Brucknerhaus zu erleben, als das Bruckner Orchester die Fünfte Sinfonie seines Namensgebers unter Marek Janowskis Leitung spielte.