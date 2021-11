Hohe Wellen schlug der gestrige OÖN-Exklusivbericht über das Fehlen eines koordinierten Planes zum 200. Geburtstag Anton Bruckners, der 2024 gefeiert wird. Während bei Landeshauptmann Thomas Stelzer ein vor zwei Jahren von zahlreichen Kultureinrichtungen und dem Tourismus verabschiedetes Papier in der Schublade liegt, wird anderswo längst an Programmen gebastelt. Allerdings nicht koordiniert, was die Gefahr von Doppelgleisigkeiten in sich birgt.