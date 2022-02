Brucknerhaus stellt Kooperation mit St. Petersburg ein

Die Initiative werde von Sergej Roldugin, "einem der engsten Freunde des russischen Präsidenten", geleitet, begründete der Linzer Intendant Dietmar Kerschbaum den Schritt: "Die Konzerte der Reihe 'Russische Dienstage' können nicht länger stattfinden."

Er und seine Mitarbeiter zeigten sich entsetzt über den von Präsident Wladimir Putin angeordneten "militärischen Überfall" auf die Ukraine. "Unsere Gedanken sind in diesen schrecklichen Stunden bei den Menschen in der Ukraine, die Opfer eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges werden, wie ihn Europa seit mehr als 75 Jahren nicht erlebt hat. Ihnen gilt unsere Sorge und unsere Solidarität", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Aber nicht nur die Kooperation mit Sankt Petersburg wurde eingestellt, auch bereits bestehende oder geplante Engagements von Künstlern, die das russische Vorgehen öffentlich verteidigen, sollen- unabhängig deren Nationalität - beendet werden. Allerdings stellte Kerschbaum auch klar, dass es keine "Sippenhaft" gebe. "Wer sich für Frieden einsetzt und damit in seinem Heimatland ein großes persönliches und berufliches Risiko eingeht, verdient unsere uneingeschränkte Unterstützung."