Brucknerhaus: Orgel-Neubau lief korrekt ab

Martin Riccabona (Orgelkustos am Brucknerhaus), Martin Haselböck (em. Professor für Orgel an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst) und der Linzer Domorganist Wolfgang Kreuzhuber bestätigen, dass beim Orgel-Neubau 2017/18 im Brucknerhaus sowohl Auftragsvergabe als auch Ausschreibung rechtmäßig abgelaufen seien. Gerüchten zufolge, die in den OÖN veröffentlicht wurden, hieß es, der freigestellte künstlerische Brucknerhaus-Direktor Dietmar Kerschbaum habe den Orgel-Neubau "freihändig" an die Firma Rieger vergeben und dabei auch "finanziell profitiert".

Rieger-Angebot empfohlen

"Wir haben den Orgelneubau 2017/18 als Expertenkommission begleitet", schreibt Riccabona den OÖN. Und weiter: "Die Ausschreibung des Neubaus ist gemäß den verbindlichen Richtlinien eines Verfahrens dieser Größenordnung international erfolgt. Der anschließende Vergabeprozess wurde mehrstufig geführt: Die eingegangenen Offerte wurden gesichtet und nach sorgfältiger Abwägung schließlich zwei Angebote in eine engere Auswahl genommen." Die beiden Anbieter hätten ihre Konzepte ausführlich präsentiert. "Nach anschließender Beratung haben wir der LIVA das Angebot der Firma Rieger zur Ausführung empfohlen."

Das Verfahren sei von Christian Fink juristisch überwacht worden. Geldflüsse vonseiten der Firma Rieger an Personen im Umfeld des Orgelneubaus habe es nicht gegeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper