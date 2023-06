Brucknerhaus Linz: Les Siècles lud zur Entdeckungsreise in Sachen Orchesterklang  

Es gibt diese großen Monolithen, nicht nur in der Natur. Auch in der Musikgeschichte. Zwei dieser Monumente orchestraler Klanggeschichte waren am Dienstag mit Les Siècles unter François-Xavier Roth beim letzten großen Abonnementkonzert der Saison im Brucknerhaus zu erleben – die „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz und Igor Strawinskis „Sacre du printemps“. Zwei Stücke, die unterschiedlicher nicht sein können und doch beide Ähnliches ausgelöst haben. Berlioz’ „Episoden aus dem Leben eines Künstlers“ sind nur sechs Jahre nach Beethovens „Neunter“ entstanden und revolutionieren den Orchesterklang derart radikal, dass Strawinskis beinahe spätromantisch feines Skandalopus aus 1913, schon fast abgeklärt wirkt. Nicht nur, dass Berlioz neue bzw. wiederentdeckte historische Blechblasinstrumente wie Ophikleide und Serpent einfügt, sondern dass er auch dem traditionellen Klangkörper vollkommen neue Farben entlockt und damit das Kapitel Instrumentation komplett neu schreibt. War Wagners „Tristan“ revolutionär in Sachen Auflösung der traditionellen Harmonie, so ist „Le Sacre“ jenes entwaffnende Wunderwerk in Sachen Rhythmus. Das Faszinierende an diesem Abend war aber nicht die Gegenüberstellung dieser beiden Giganten. Viel spannender war, dass Le Siècle beide Stücke auf Originalinstrumenten musizierte.

Das eine auf Instrumenten, die um 1830 noch nicht voll entwickelt waren und genau jene klanglichen Akzente setzten, die Berlioz geplant hatte. Das andere auf Klangerzeugern des frühen 20. Jahrhunderts, die zwar dem heute gebräuchlichen Instrumentarium schon viel näher sind und doch fundamentale Unterschiede vor allem im Klang aufweisen. Auch das macht noch kein sensationelles Konzert. Denn Originalklang allein kann durchaus langweilig sein. Da kommt nun François-Xavier Roth in Spiel, der sowohl bei Berlioz als auch bei Strawinski genau dem Notentext folgt und dabei nicht nur mit größtmöglicher Transparenz musizieren lässt, sondern auch perfekt dynamische und agogische (das Tempo verändernde) Entwicklung zu steuern versteht. Das ergibt ein restlos überzeugendes Ergebnis in allen Parametern und vermittelt trotz aller feiner Ästhetik beinahe ungeschönt die oft ungehörte Radikalität dieser Musik.

Fazit: Eine großartige Entdeckungsreise in Sachen Orchesterklang

Autor Michael Wruss Michael Wruss