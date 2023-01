Brucknerhaus: Entfesselte Prager unter Boreyko

Alexander Skrjabin war wohl eine der schillerndsten Figuren am Beginn des 20. Jahrhunderts. Er verstand die Musik als Schnittmenge von Klang und Farbe, und er vermochte göttliche Klänge zu entwickeln. So steht am Beginn seines "Prométhée ou Le Poème du feu" op. 60 auch eine Schichtung aus fünf Quarten, die als mystischer Akkord in die Musikgeschichte eingegangen sind.