Brucknerhaus-Chef Kerschbaum: Betrieb wäre möglich gewesen

Das Publikum habe dem Sicherheitskonzept im Brucknerhaus vertraut, und es habe keine Ansteckung in den Häusern der LIVA und in anderen Kultureinrichtungen des Landes gegeben, wie er in einer Presseaussendung am Samstag mitteilte.

Die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der persönlichen Freiheit seien zu respektieren, "weil offensichtlich allein dadurch ein noch größerer Schaden von unserem Land abgewehrt werden kann", so Kerschbaum. Der künstlerische und wirtschaftliche Schaden sei allerdings enorm und "wir hoffen sehr, dass wir diesen abgegolten bekommen". Das Publikum habe dem im Frühsommer erarbeiteten Sicherheitskonzept vertraut, was auch die hohen Auslastungszahlen im Herbst etwa beim Internationalen Brucknerfest gezeigt hätten.

"Nicht nur in den Häusern der LIVA, auch in allen anderen Kultureinrichtungen dieses Landes hat es nachweislich keine Ansteckung gegeben. Konzertsäle und Theater zählen zu den sichersten Orten, was das Risiko einer Infektion betrifft. Es wäre daher durchaus möglich gewesen, den Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten, umso mehr, als Kunst und Kultur gerade in schwierigen Zeiten den Menschen Trost und Lebensfreude spenden", betonte der Brucknerhaus-Intendant. Wichtig sei nun vor allem, zeitgerecht von der Regierung zu erfahren, "wann wir wieder für unser Publikum spielen dürfen. Und natürlich hoffen wir, dass dies bald der Fall sein wird".

Die Geschäftsführung der LIVA nehme die Situation sehr ernst und stehe in ständigem Kontakt zu den Behörden, um bei kurzfristig notwendigen Maßnahmen weiter umgehend korrekt aktiv werden zu können. Die LIVA arbeite mit Hochdruck daran, soweit möglich, Ersatztermine für betroffene Vorstellungen anzubieten.

Laufend aktualisierte Informationen die einzelnen Veranstaltungen betreffend werden auf den Homepages der Häuser der LIVA (Brucknerhaus, Posthof, Kuddelmuddel, LIVA Sport) veröffentlicht.

Die Servicecenter von Brucknerhaus und Posthof sind vor Ort und telefonisch (0732/775230 bzw. 0732/781800) sowie per Mail unter kassa@liva.linz.at und kassa@posthof.at erreichbar. Die Gastronomie bleibt voraussichtlich bis Ende November geschlossen.

