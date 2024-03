Brucknerhaus-Chef Kerschbaum ab sofort freigestellt

Dieser Entscheidung des Aufsichtsrates waren hitzige Diskussionen vorausgegangen. Wie berichtet, wurden dem Vorstandschef der LIVA Compliance-Verfehlungen wie gut dotierte Selbstengagements im eigenen Haus vorgeworfen. Bürgermeister und Aufsichtsratschef Klaus Luger (SP) wird um 13 Uhr dazu vor die Presse treten. Wir berichten aktuell.

Am Dienstag tauchten erste Details eines umfangreichen Berichtes mit massiven Vorwürfen gegen den künstlerischen Leiter der Linzer Veranstaltungs GmbH (LIVA) auf. So soll der Tenor und Kulturmanager vor seiner Bestellung im Jahr 2017 anonym vorab die Fragen der Hearingkommission bekommen haben. Auch sein Naheverhältnis zum Kommissionsmitglied Brigitte Fassbaender war bekannt, sie soll auch in der Kommission für Kerschbaum eingetreten sein.

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder