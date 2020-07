Brucknerfest: Waris Dirie hält die Festrede

Die in Somalia geborene Menschenrechtsaktivistin, UN-Sonderbotschafterin und Bestsellerautorin Waris Dirie hält am 13. September die Festrede im Brucknerhaus. Berühmt wurde die heute 55-Jährige Ende der 90er-Jahre mit ihrem autobiografischen Buch "Wüstenblume", von dem mehr als elf Millionen Exemplare verkauft wurden. Darin erzählte das Topmodel die eigene tragische Lebensgeschichte: Geboren als Nomadin, durchlitt sie als Fünfjährige die unmenschliche Prozedur einer genitalen Verstümmelung, flüchtete vor einer Zwangsheirat in die Wüste, landete als Hausmädchen in London und wurde dort von einem Fotografen entdeckt. Der Kampf gegen die Genitalverstümmelung ist bis heute ihre Mission.

Das Brucknerfest steht heuer unter dem Motto "Kontroverse – Bruckner und seine Zeit(genossen)". Coronabedingt werden die Aufführungen nur im Großen Saal stattfinden, mit nur 400 statt 1400 möglichen Besuchern, ohne Pausen und mit gestaffeltem Einlass.