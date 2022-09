Brucknerfest: "Happy Birthday, Anton!"

Und damit beginnt traditionell das Warmlaufen für das Brucknerfest, das am 11. September mit dem Festakt im Linzer Brucknerhaus auch offiziell eröffnet wird. In der Pfarrkirche Ansfelden (Bruckners Geburtsort, 18 Uhr) werden das Casal-Quartett (Felix Froschhammer, Rachel Späth, Markus Fleck, Sebastian Braun) mit dem Schweizer Solobratschisten Dominik Fischer Bruckners Streichquintett F-Dur und Heinrich Kaminskis Streichquintett Fis-moll spielen. Ab 17 Uhr führt Brucknerhaus-Dramaturg David Schmitz in das Programm ein. (Karten/Programm: www.brucknerhaus.at)

Signation gesucht

Im Zuge der Vorbereitung für das Jubeljahr 2024 zu Bruckners 200. Geburtstag schreibt das Land Oberösterreich einen Wettbewerb für die Komposition eines "Soundlogos" aus (Dotation: 3000 Euro). Gesucht wird eine Signation, "die gleichermaßen auf die traditionsverhaftete Sparte ,Klassik‘ verweist, wie auch ein modernes Sounddesign bietet". Einreichungen sind bis 6. November 2022 möglich. Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at