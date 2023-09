Bruckner Orchester war besser synchronisiert als künstliche Intelligenz

Unter dem Motto "Auftakt" fand am Freitag die große Konzertnacht, die traditionell das Bruckner Orchester im Rahmen des Ars Electronica Festivals bestreitet, in der Gleishalle der Linzer PostCity statt. Auftakt zum Tanz, Auftakt zu bewegten Bildern, die ihre Fantasie nicht dem menschlichen Geist verdanken, sondern künstlicher Intelligenz entwuchsen. "The Surface of Bruckner" ist eine Co-Kreation zwischen Mensch (Cori O’Lan) und Maschine, zwischen Zufall und Plan, zwischen perfektem Ablauf und der Zufälligkeit des an das Unzulängliche Grenzende. Da hopsten Frauengestalten in an Dirndlkleidern erinnerndem Outfit, es schwebte der Kopf eines imaginären Bruckner an imaginärer Landschaft vorbei, drehten sich Wundermaschinen und tanzten Instrumentneuschöpfungen über die Leinwand.

Dazu intonierte das Bruckner Orchester unter Markus Poschner Bruckners "Tanzmusik": Die Scherzi aus den Symphonien 0, 2, 4, 6 und 7, in denen sich der Ländler wiederfindet, den der Ansfeldner als Bub kennengelernt und zum Element der eigenen Sprache gemacht hat. Eine Sprache, die Bruckner inhaliert hat, er versuchte sie aber nicht wie künstliche Intelligenz nachzuahmen, sondern schuf etwas Neues. Hier zeigen sich die Grenzen der künstlichen Intelligenz, denn das zu Erlebende erinnerte an etwas bereits Erlebtes. Faszinierend die Intermezzi: einerseits eine Einspielung von György Ligetis "Artikulation" mit der berühmten Hörpartitur des Grafikers Rainer Wehinger, anderseits unterschiedliche Live-Beiträge. So führte Geiger Florian Sighartner mit inspirierendem Mix aus Jazz, Folklore, und Bruckner zum ersten Scherzo, überraschte der Rapper Def Ill mit Stakkatoflow-Medley und faszinierte die isländische Komponistin und Kontrabassistin Bára Gísladóttir mit zwei fein gestrickten Werken. Voraufgenommene und live gespielte Klänge schufen einen Aura-Mix unendlicher Weite. Technikaffine Besucher schien eher zu begeistern, dass zwölf erste Geiger gleichzeitig einsetzen, dass Bläser im selben Moment beginnen. Ein gutes Symphonieorchester wie das Bruckner Orchester ist eben besser synchronisiert, als es künstliche Intelligenz je vermag. (wruss)

Fazit: Bruckners Noten live intoniert überflügelten das nur bedingt intelligent Künstliche.

