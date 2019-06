Bruckner Orchester holt Kultrockband "Eela Craig" zurück

Das BOL wird im Brucknerhaus eine eigene Schiene mit zwei Konzerten begründen. Poschner und der neue künstlerische Direktor des Orchesters, Norbert Trawöger, präsentierten Dienstag in Linz das Programm der nächsten Saison.

Die beiden ersten Konzerte der neuen BOL-Serie, die es zusätzlich zu jenen gibt, bei denen das Brucknerhaus als Veranstalter das BOL verpflichtet hat, umfassen Anton Bruckners beide "Ersten Sinfonien" - seine "Nullte" und die Sinfonie Nr. 1, sowie ein Konzert, das an einen Linzer Mythos der 1970er-Jahre anknüpft: Die Linzer Rockband Eela Craig feierte 1978 mit der "Missa Universalis" einen internationalen Erfolg. Diese liturgische Rockmesse - uraufgeführt im Linzer Mariendom - soll nun in einer von Thomas Mandel erstellten Orchesterfassung wiederbelebt werden. Im ersten Teil dieses Konzerts (5. März 2020) werden Mitglieder der Urband und des BOL einige Nummern dieser Linzer Band, die Rockgeschichte geschrieben hat, spielen.

Bei den Konzerten stehen allgemein in der kommenden Saison von Bruckner alle Sinfonien, mit Ausnahme der 2., auf dem Spielplan. Gustav Mahler ist mit seinen Sinfonien 3, 5 und 10 zu hören. Höhepunkt im Linzer Musiktheater ist zweifellos Richard Wagners "Parsifal". Zum Konzertbetrieb des Orchesters kommt noch die Mitwirkung bei 13 Produktionen des Linzer Musiktheaters und die seit vielen Jahren erfolgreiche Musikwerkstatt "Move on" für Kinder und Jugendliche hinzu.

Stolz ist man im Orchester und seiner Leitung auch auf die Intensivierung der Gastspiele. Neben neuerlichen Konzerten in Oberösterreich und der schon seit mehreren Jahren bestehenden ständigen Präsenz im Wiener Musikverein, sind ab der nächsten Saison auch auf längere Sicht Gastspiele in Salzburg und neu auch in München (der Geburtsstadt Poschners) fixiert. Außerdem reist das BOL im April nächsten Jahres zu fünf Konzerten in große deutsche Städte. Mit dabei als Solist Schlagwerker Martin Grubinger.

Auch um neue Werbeaktivitäten ist das Leading-Team des Bruckner Orchesters nicht verlegen. So wird man u.a. unter dem Motto "Poschner verkauft Karten" und "Poschner verkauft Abos" in Wien und Linz unterwegs sein.