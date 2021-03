Bruckner Orchester: Giedre Slekyte wird erste Gastdirigentin

An dessen Pult begeisterte sie zuletzt im April 2019 im Brucknerhaus Linz. 1989 geboren, war Slekyte von 2016 bis 2018 als erste Kapellmeisterin am Stadttheater Klagenfurt engagiert. Zuletzt dirigierte sie u.a an den Opern in Frankfurt und Zürich. Ihre Debüts an der Komischen Oper Berlin, bei den Tiroler Festspielen Erl und an der Staatsoper Stuttgart wurden coronabedingt verschoben. Slekyte folgt als erste Gastdirigentin in Linz Bruno Weil nach.

