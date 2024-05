Das Bruckner Orchester Linz vereinte in Bruckners "Dritte" Bauchgefühl und Hirnschmalz

Markus Poschner am Pult des Bruckner Orchesters

Genau diesen Misserfolg, der Bruckner ein Leben lang beschäftigen sollte, hat das Bruckner Orchester gleich zu Beginn darzustellen versucht, als beim Einstieg in die Durchführung des letzten Satzes Musiker laut protestierend das Podium verließen. Das war aber "nur" der erste Teil des Konzerts, in dem Dirigent Markus Poschner eine Fährte zu Bruckners revolutionärster und vielleicht deshalb abgelehnter Sinfonie legte.

Ausdauerndes Herzblut

Wie wichtig das für das Publikum gewesen sein mag, zeigten die große Aufmerksamkeit und die daraus resultierende Notwendigkeit von erstklassiger Musikvermittlung. Man kann in einer Einführung noch so viel erklären – eindringlicher ist es, Stimme für Stimme vom Orchester spielen zu lassen und dann allmählich diese Schichten übereinanderzulegen. Das zeigt aber auch, dass Dirigieren nicht bloß das Schwingen des Taktstocks und das Musizieren nicht auf das Abspielen der Noten beschränkt ist, sondern dass man die Notenschrift genauestens zu studieren und noch viel mehr die Botschaften dazwischen zu entschlüsseln hat.

Das wird eine noch so perfekt algorithmisch angelernte KI nie zusammenbringen, denn da gehört auch ausdauerndes Herzblut dazu. Gelingt es, mit demselben Feuer aus den schwarzen Punkten Musik erstehen zu lassen, ist das Ziel erreicht. Das ist Markus Poschner mit dem bestens disponierten Bruckner Orchester mehr als gelungen. Es ging diesem Dreamteam in Sachen Bruckner darum, Bauchgefühl mit Hirnschmalz zu verbinden und damit esoterisches Gefasel, endlos gedehnte Tempi und weihrauchgeschwängerte Heiliggeistatmosphäre aus dem Konzertsaal zu verbannen. Erst so kommt man dem radikalen Geist der Urfassung dieser Sinfonie nahe und kann sie erst aus diesem Verständnis heraus auch dementsprechend mitreißend und "simpel" musikantisch erklingen lassen.

Fazit: Die Erstfassung von Bruckners III. beinahe genial von ihren Schrecken und Längen befreit.

