Bruckner lädt zum Staunen ein

Ich glaube, er würde staunen, wie ein ganzes Land ihn feiert und was er alles aktiviert hat. Und darüber, wie ein Orchester jetzt seine Sinfonien umsetzt. Dieses Staunen würde ich ihm wünschen, das er umgekehrt sehr früh in mir ausgelöst hat", sagt Norbert Trawöger, eingeladen zum Gedankenspiel, Anton Bruckner an seinem 200. Geburtstag am 4. September 2024 persönlich die Hand zu schütteln. "Wobei mein Wunsch, ihm zu begegnen, gar nicht so groß ist", räumt der Bad Schallerbacher Flötist ein: "Diese widersprüchliche Figur, die man nicht zu fassen kriegt, fasziniert mich." Einzig: "Ich würde ihn gern an der Orgel improvisieren hören und sehen, wie er in Wilhering den Affen getroffen hat und staunend zuschauen, wie er staunt", sagt der 52-Jährige, der seit 2019 Künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz ist.

Allen Widrigkeiten zum Trotz

Seit 2022 zieht er als künstlerischer Leiter der "OÖ. Kulturexpo Anton Bruckner 2024" die Fäden hinter rund 250 Projekten, die ebenfalls eine Einladung zum Staunen sind. "Ich wollte nie ein Gedenkjahr haben. Bruckner soll vielmehr der Anlass sein, dass wir uns mit uns beschäftigen, unserer vielfältigen Kultur, mit Themen der Offenheit in Verbundenheit mit der Welt: Was heißt oberösterreichisch? Nicht im Sinn von Patriotismus, dieses ,Mir san mir‘ ist mir total fremd. Das Kunstwerk reißt ein Fenster in die Welt hinaus auf."

Wobei vielleicht das Wissen um dessen Schöpfer wachsen und manch Klischee um Bruckner, den vermeintlichen Sonderling im Gehrock, verblassen lässt. "Er war kein Wunderkind. Er war Halbwaise, als Lehrerkind ein Sozialaufsteiger, ein krisengeschüttelter Burn-out-Gefährdeter, weil er so viel gearbeitet hat. Eine unglaublich zeitgemäße Figur, die sich selber nicht immer sicher, aber sehr selbstgewiss war, dass er dieses Werk freilegen muss", allen Widrigkeiten zum Trotz, wie etwa am 16. Dezember 1877 in Wien: "Bei der Uraufführung seiner ,Dritten‘ sind die Wiener Philharmoniker und das Publikum während des Spielens hinausgegangen, und er hat dirigieren müssen. Ob dieser Schmähungen, die er selbst erlebt hat, wundert es einen, dass er am nächsten Tag aufgestanden ist und die nächste Sinfonie angefangen hat. Dieses Nicht-Aufgeben, das Dranbleiben an der Leidenschaft, das berührt mich an dieser Figur. Er hat sich einfach nicht unterkriegen lassen."

Inklusive Projekte bis KI

Ebenso unermüdlich hat auch Norbert Trawöger in den vergangenen zwei Jahren am Veranstaltungsreigen gearbeitet, "einer Riesenpartitur mit einer Fülle an Projekten von Inklusion bis zu künstlicher Intelligenz. Was Bruckner alles getriggert hat, ist unfassbar. Dass wir uns in Tagen, in denen die Welt so taumelt, mit Kunst und Kultur beschäftigen können, mit Zusammengehörigkeit, das treibt mich an. Ich bin glücklich über das, was ich tun darf. Und darüber, dass wir es miteinander machen – mit einem Klangwald, Blasmusikkonzerten, den Musikschulen", beginnt er, einige der vielen "OÖ. Kulturexpo Anton Bruckner 2024"-Kooperationen aufzuzählen.

Wenn am Sonntag, dem 14. Jänner, als einer der ersten Höhepunkte Markus Poschner im ausverkauften Linzer Musiktheater am Pult des Bruckners Orchesters den Taktstock zu Bruckners "Vierter" hebt, wird auch Norbert Trawöger im Publikum sitzen. Und jener Sinfonie lauschen, die ihn schon als Achtjährigen daheim auf einer Schallplatte magisch in ihren Bann gezogen hat.

Gänsehaut in der "Vierten"

Bis heute: "Ich tauche ein und krieg Gänsehaut. Das bringt mich in einen transformativen Zustand, wo ich gar nicht weiß, was da passiert. Es gibt kein falsches Staunen im richtigen Leben. Das ist diese Urerfahrung, die ich auch als Kind gemacht habe, wohl wissend, dass ich ein Musikerkind bin."

Ein Staunen, das sich im Konzert zudem teilen lässt: "Wir kommen zusammen, wir hören gemeinsam zu, es wird etwas gespielt. Allein das ist doch großartig in unserer zweckgerichteten Welt."

Norbert Trawöger, Leiter der OÖ. Kulturexpo Anton Bruckner 2024 über den Jubilar

