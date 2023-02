Bruckner im Salzlager: Wie sich die Kulturhauptstadt musikalisch aufstellt

Ein Bruckner-Konzert zwischen Salzbergen, die Mundartband Attwenger am Dachstein, Straßenmusik in 23 Gemeinden: Elf Monate vor Beginn der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut wird das Musikprogramm langsam konkret. Hier eine Auswahl bereits fixierter Projekte: Bruckner im Salzlager: Als einer der Höhepunkte ist Mitte Juni 2024 ein Konzert mit Hunderten Beteiligten in der Salzlagerhalle der Salinen in Ebensee geplant. Dabei steht Anton Bruckner, dessen Geburtstag sich 2024 zum