Anton Bruckner, eine Therapie-Einheit in zwei mitreißenden CD-Boxen

Als die Wiener Philharmoniker im Jahr 1842 gegründet wurden, absolvierte Anton Bruckner gerade sein zweites Jahr als Schulgehilfe in Windhaag bei Freistadt. In seiner Zeit in der Mühlviertler Gemeinde entstand auch die Windhaager Messe. Ob die Wiener Philharmoniker, längst eines der weltweit herausragendsten Orchester, sich einmal der Windhaager Messe angenommen haben, ist nicht überliefert.