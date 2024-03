Bruckner, Brahms und eine wilde Applausschlacht

Am 12. Jänner 1896 erreicht die Konkurrenz zwischen den Komponisten Anton Bruckner und Johannes Brahms einen Höhepunkt. Bei einem Konzert im Wiener Musikverein werden Werke beider gespielt. Es kommt zur Applausschlacht, bei der sich die Fans in ihren Ovationen gegenseitig zu übertrumpfen versuchen. Diesen Komponistenkrieg nahm der Innviertler Künstler Horst Stein zum Anlass für seine neue Ausstellung, die am Freitag im Rahmen des Linzer Nextcomic-Festivals eröffnet wird.