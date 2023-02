Bruchstellen der Familie, Spaltung der Gesellschaft

Beauftragt vom Theater Basel machte sich Ewald Palmetshofer 2017 daran, Gerhart Hauptmanns naturalistischen Klassiker "Vor Sonnenaufgang" von 1889 neu zu schreiben. Der in Linz geborene, in Mönchdorf im Mühlviertel aufgewachsene und im deutschen Sprachraum zu den bedeutendsten Theaterautoren der Gegenwart zählende 44-Jährige krempelte im Stück bis auf einen einzigen Hauptmann-Satz so gut wie alles um. Am Samstag (18. Februar, 19.30 Uhr) kommt sein "Vor Sonnenaufgang" in den Linzer Kammerspielen (Regie: Stephan Suschke) zur Premiere.

Der bei Hauptmann vererbte Alkoholismus in einer wegen Kohlevorkommen zu Geld gekommenen Bauernfamilie tritt gegenüber Depressionen von Palmetshofers Figuren in den Hintergrund. Der dunkelgraue Plot rankt sich um die respektabel situierte Familie Krause in einem namenlosen Kaff. Schwiegersohn Thomas Hoffmann übernimmt den Betrieb, Martha erwartet ihr erstes Kind. Mit dem Besuch von Hoffmanns Studienfreund, dem Journalisten Alfred Loth, werden Bruchstellen der Familie und die Spaltung der Gesellschaft sichtbar. Landestheater-Dramaturg Martin Mader: "Es gelingt Palmetshofer meisterhaft, die unausgesprochenen Spannungen offenzulegen." Es spielen: Lutz Zeidler, Gunda Schanderer, Lorena Emmi Mayer, Angela Waidmann, Julian Sigl, Alexander Julian Meile, Benedikt Steiner. (pg)

Kammerspiele Linz: "Vor Sonnenaufgang" von Ewald Palmetshofer, Premiere: 18. Februar, Termine bis 5. Mai. landestheater-linz.at

