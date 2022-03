Bruce Willis muss seine Filmkarriere beenden

Bei dem 67-jährigen Schauspieler sei eine Aphasie diagnostiziert worden, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt, hieß es gestern in einer Mitteilung, die unter anderem Willis’ Töchter Rumer und Scout sowie seine Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore via Instagram teilten.

Eine Aphasie beeinträchtigt das Sprachzentrum im Gehirn und kann durch verschiedene Ursachen wie Schlaganfälle, Traumata, aber auch entzündliche Erkrankungen ausgelöst werden.

Der 1955 im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein in Deutschland als Sohn eines US-Soldaten und dessen deutscher Frau geborene Bruce Willis hatte seit den 70er-Jahren als Schauspieler gearbeitet und war unter etlichen Kino-Erfolgen mit Action-Filmen wie "Stirb langsam" berühmt geworden. Für seine Erfolge in der Branche wurde er unter anderem mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame gewürdigt.