"Brot, Butter und angepisster Löwenzahn"

Seit 1990 lebt der in Moskau geborene Wladimir Kaminer in Berlin, und er erfreut die deutschsprachige Seele, indem er sie so analytisch wie humorvoll beobachtet. Satire sei die einzige Chance, die Gesellschaft zu beschreiben, sagt der 56-Jährige, der seine Texte auf Deutsch verfasst. Sein Debüt "Russendisko" wurde 2012 mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle verfilmt.