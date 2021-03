Bernhard Aichner stampft in einem Tempo Krimis und Thriller heraus, dass man sich fragt, woher der Tiroler eigentlich all die Stoffe hat. Im Fall der neuen Krimiserie rund um den "Blutfotografen" David Bronski findet sich die Antwort in der Vita des Tirolers. Schließlich hat er jahrelang für eine Tageszeitung Unfallschauplätze und Tatorte abgeklappert. Sein neuer Romanheld tut das auch.