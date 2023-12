Britische Weihnachtscharts: "Last Christmas" nach 40 Jahren endlich auf der Eins

Der Popsong von George Michael und Andrew Ridgeley war im Dezember 1984 erschienen - schaffte es damals in der Woche zu Weihnachten aber nur auf den zweiten Platz. Der erste Platz ging an "Do They Know It's Christmas?" von Band Aid.

Nun holte "Last Christmas" verspätet noch den Spitzenplatz, wie die Official Charts Company am Freitagabend bekannt gab. Im Video stapfte George Michael (1963-2016) einst durch eine verschneite Berglandschaft und schmückte den Weihnachtsbaum.

Kein Platz Eins nach Erscheinen der Single

Dass es damals nach Erscheinen der Single nicht klappte, sei eine große Enttäuschung gewesen, sagte Ridgeley in einer Videobotschaft. Er glaube, dass George nach all diesen Jahren außer sich vor Freude wäre. George Michael war zu Weihnachten vor sieben Jahren überraschend gestorben. Er wurde 53 Jahre alt.

Zum Nachhören: "Last Christmas" von Wham!

Das Lied stand bereits früher an der Spitze der britischen Charts, allerdings nicht direkt zu Weihnachten. Nun setzte es sich gegen Sam Ryders "You're Christmas To Me" und "All I Want For Christas Is You" von Mariah Carey durch. "Fairytale of New York" von den Pogues kam nach dem Tod des Sängers Shane MacGowan auf Platz sechs. Platz eins der Albumcharts ging an "Hackney Diamonds" von den Rolling Stones.

