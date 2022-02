Britische Soul-Ikone Joss Stone kommt nach Clam

Joss Stone ist dafür bekannt, in ihren Liedern mit den verschiedensten Stilen zu jonglieren. War auf "Water For Your Soul" noch ein starker Reggae-Einfluss zu hören, ist ihre jetzt erschienene Platte "Never Forget My Love" wieder ein klassisch-elegantes Soul-Album. "Das Beste ist, etwas ehrlich zu meinen und mit der Seele dabei zu sein. Dann ist das Genre völlig egal", so die in Kent geborene Sängerin. Wie die neuen Songs der Britin mit der ausdrucksstarken Stimme live klingen, erfahren ihre Fans am 1. Juli. Dann gastiert die 34-Jährige im Vorprogramm von Italo-Großmeister Zucchero beim von den OÖN präsentierten Konzertsommer auf Clam.

Der internationale Durchbruch gelang Joss Stone im zarten Alter von 16 Jahren, ihre Debüt-LP "The Soul Sessions" avancierte zum Sensationserfolg. Inzwischen hat sie weltweit mehr als 14 Millionen Alben verkauft. In ihrem Schrank stehen unter anderem ein Grammy- sowie mehrere Brit-Awards.

Dass sie in jeder noch so ungewöhnlichen Lage mit ihrer Stimme zu überzeugen weiß, stellte Stone vergangenes Jahr unter Beweis. Verkleidet ausgerechnet als "Würstchen" triumphierte die Vegetarierin bei der englischen Ausgabe der TV-Show "The Masked Singer" – und das hochschwanger mit ihrem ersten Kind. (ll)

Bild: Sony

CD-Tipp: Das neue Album von Joss Stone, "Never Forget My Love" (Sony), ist ab sofort überall im Handel erhältlich.

Der OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam 2022

1. Juli: Zucchero, Special Guest: Joss Stone

8. Juli: Clam Rock u.a. mit Deep Purple, Uriah Heep, John Cale, The Sweet...

23. Juli: Judas Priest

30. Juli: Parov Stelar, Special Guest: Stereo MCs

5. August: Nick Cave & The Bad Seeds

12. & 13. August: Pizzera & Jaus, Gert Steinbäcker, Wolfgang Ambros, Lemo

19. August: Hubert von Goisern

20. August: Seiler & Speer, LaBrassBanda, Minisex

Clam-Karten gibt’s in allen bekannten Vorverkaufsstellen.