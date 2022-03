Das Kostümdrama ist ein Genre, das nie aus der Mode kommt. 625 Millionen Stunden in 82 Millionen Haushalten auf der ganzen Welt lief die erste Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton". In 76 Ländern war die Serie von Star-Produzentin Shonda Rhimes ("Grey’s Anatomy", "Scandal") die meistgesehene Sendung. Hinter "Squid Game" ist das auf der Buchreihe von Julia Quinn basierende Liebesdrama die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Am Freitag kehrt "Bridgerton" mit acht neuen Folgen zurück.