"Brex-Shit, das ist der richtige Name"

Mick Hucknall (62) gründete vor 39 Jahren die britische Band Simply Red. Der Name geht auf die Farbe des Haupthaares des glühenden Fans von Manchester United mit der markanten Stimme zurück. Am 26. Mai veröffentlicht die Soul- und Pop-Band nach vier Jahren Pause mit "Time" ein neues Album im typischen Simply-Red-Sound.

OÖNachrichten: Mister Hucknall, während Corona hatten Sie viel Zeit, neue Songs zu schreiben. Folgerichtig heißt das Album auch "Time". Angeblich geht es bei dem einen oder anderen Song auch um Selbstreflexion. Wer also ist Mick Hucknall?

Mick Hucknall: Da gibt es eigentlich keine endgültige Schlussfolgerung. Das Leben ist ein fortlaufender Prozess, bis ich eben sterben werde. Corona hat die ganze Welt verändert, und wir wissen immer noch nicht, was das im Detail für uns bedeutet. Die letzte Pandemie vor Corona liegt mehr als hundert Jahre zurück, deshalb fehlt der Gesellschaft jetzt jegliche Erfahrung im Umgang damit. Diese Zeit hat die Gesellschaft verändert, das hat eine enorme Auswirkung auf die Art, wie wir leben. Als ich das Album geschrieben habe, ist die Zeit während des Lockdowns stillgestanden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Zeit so funktioniert, wie sie es sollte. Da habe ich begonnen, so wie viele andere auch, über mich selbst zu reflektieren.

"Better With You" ist ein Mitsing-Liebessong, in dem Sie das erste Kennenlernen einer Frau thematisieren. Da kann vieles schiefgehen.

Bevor sich Menschen das erste Mal treffen, gibt es gewisse Probleme in der Kommunikation. Man könnte eine falsche Telefonnummer haben, sie könnte einen Freund haben, oder du bist vergeben. Jede Beziehung ist zu Beginn eine eigene Herausforderung. Das ist Teil jeder Liebesgeschichte. Das Schöne an der Musik ist, dass ich Songs wie "Better With You" aus meiner Perspektive schreiben kann. Wenn sich unsere Fans diese Lieder anhören, denken sie oft über sich selbst und ihre Beziehungen nach. Was verbindet mich mit diesem Lied? Deshalb wollen Menschen unsere Songs zum Beispiel auch bei ihrer Hochzeit hören. Oder beim Begräbnis des Vaters. Diese Songs bedeuten deswegen viel für die Menschen, weil sie die Lieder zu ihren eigenen machen.

Wie hat Ihre Frau Gabriella auf den Song reagiert?

Oh, sie hat sich längst daran gewöhnt, dass ich Songs über sie schreibe. Jeder Tag mit ihr ist eine Liebesgeschichte.

Sie sind Fan von Manchester United. Der Verein hat sich auch nach längerer Zeit der Selbstfindung konsolidiert.

Ich unterstütze den Klub, seit er um den Aufstieg in die zweite Liga in England gespielt hat (1974, Anm.). Die Geschichte zwischen mir und dem Klub ist also ausufernd. Das ist, wie wenn man gemeinsam einen Berg besteigt. Ich gehöre nicht zu jenen Fans, die ihr Team dann unterstützen, wenn es gewinnt. Man kann für seine Mannschaft viel mehr tun, wenn sie verliert. Da braucht sie einen. Und ich wurde in einer Zeit United-Fan, als sie oft verloren haben.

City ist aber erfolgreicher – schmerzt das?

Nein, ich kann ja gar nicht verlieren. Ich bin schließlich in Manchester geboren und ich liebe meine Stadt. Jeder, der seine Stadt liebt, ist gut für sie. Dass wir hier gleich zwei erfolgreiche Fußballklubs haben, sind wirklich gute Nachrichten für die Stadt. Manchester war immer gut zu mir, schauen Sie sich an, wo ich heute bin. Ich bin hier aufgewachsen und bekam eine gute Ausbildung, für die ich nichts zu zahlen hatte. Das macht mich dankbar.

Sie haben sich auch immer wieder politisch geäußert. War der Brexit unausweichlich oder ein kapitaler Fehler?

Wir nennen es " Brex-Shit". Das ist der richtige Name. Ich hasse den Brexit. Das war die schlimmste Selbstbeschädigung für mein Land, seit ich lebe. Ich hoffe, dass wir den Binnenmarkt neu verhandeln können und dass sich die Regierung so schnell wie möglich auflöst. Eine neue Regierung würde helfen, würde das Verhältnis zur EU stabilisieren.

Am 30. Juli kommen Simply Red nach Burg Clam – haben Sie schon von der romantischen Konzertkulisse unterhalb einer alten Burg gehört?

Ich war noch nicht dort, aber ich habe schon von diesem alten Schloss gehört. Ich hoffe sehr, dass es nicht regnet. Wir werden vier Lieder von "Time" spielen und dann die besten Songs von Simply Red.

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder