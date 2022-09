Brendan Fraser feiert Comeback bei Filmfestspielen

Einer von ihnen ist "The Whale" von Darren Aronofsky. Darin feiert der Schauspieler Brendan Fraser ("Die Mumie") als Hauptdarsteller sein Kino-Comeback. Er spielt die Rolle des Charlie, eines 300-Kilo-Mannes, der nach dem Tod seines Liebhabers Trost im Essen sucht. In dem Film werden Themen wie Selbstakzeptanz und Scham aufgegriffen. Fraser erhielt für seine Leistung minutenlangen Applaus bei der Premiere.

Familie zentrales Thema

Ein zentrales Thema der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig sind Szenen, die sich innerhalb der Familie abspielen. Solche Themen werden unter anderem in "Bardo", "Bones and all" und "Monica" aufgegriffen. Auch der Ukraine-Krieg spielt eine Rolle, die Botschaft des ukrainischen Präsidenten während der Eröffnung war nicht das einzige Mal, dass der Krieg Thema war. Der ukrainische Regisseur Sergei Loznitsa präsentierte seinen Film "The Kiev Trial" über den Minsker Kriegsverbrecherprozess 1946, zwei weitere ukrainische Filme sind ebenfalls im Programm. In Anspielung auf den derzeitigen Krieg sagte Loznitsa in Venedig: "Geschichte wiederholt sich, wenn wir nichts daraus lernen."