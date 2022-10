Breite Front gegen das Ende der "Wiener Zeitung"

Gegen die Quasi-Einstellung der ältesten Tageszeitung der Welt wehrt sich jetzt ein Personenkomitee aus Politik und Medien. Heinz Fischer, Rudolf Anschober, Doris Bures, Irmgard Griss, Michael Häupl, Michael Ludwig, Reinhold Mitterlehner, Erwin Pröll und Franz Vranitzky sowie Vertreter aller wichtigen Zeitungen des Landes – darunter auch OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein – appellieren an die Bundesregierung, das Gesetz, das am 1. Juli 2023 in Kraft treten soll, nicht zu verwirklichen.

"Die ,Wiener Zeitung‘ stellt als älteste noch bestehende Zeitung der Welt ein Kulturgut erster Güte dar", heißt es darin. Mit ihrer unabhängigen Redaktion habe die Zeitung Maßstäbe für einen in der Demokratie unverzichtbaren Qualitätsjournalismus gesetzt.

"Mit Initiativen zur Digitalisierung, E-Paper und einem Newsroom hat die Redaktion selbst mit ihrem Qualitätsjournalismus längst Weichenstellungen ins moderne Medienzeitalter vorgenommen und gelebt." Die Unterzeichner appellieren, die "Wiener Zeitung" in bisheriger Form in einer Übergangszeit von 18 Monaten weiterzuführen. In diesem Zeitraum soll eine Lösung für eine Fortführung gesucht werden.

Kritik auch von der Gewerkschaft

Kritik kommt auch von der Gewerkschaft. Im Entwurf zur "Medienförderung neu" habe die Regierung die Mitsprache der Redaktionen zwar als Qualitätskriterium definiert, als Eigentümerin der "Wiener Zeitung" trete sie selbst dieses Recht mit Füßen, sagt Eike-Clemens Kullmann, Vorsitzender der Journalistengewerkschaft: "Das ist ein Todesstoß auf Raten für die ‚Wiener Zeitung‘ und ein unersetzlicher Verlust für den Qualitätsjournalismus in Österreich."