Bregenzer "Rigoletto" an 28 Abenden

Grund dafür sei, dass bereits jetzt mehr als die Hälfte der Karten für die Oper auf der Seebühne gebucht seien, teilten die Festspiele mit. "Rigoletto" wird in der kommenden Saison damit an 28 Abenden gezeigt.

Die zusätzliche Vorstellung findet am 12. August 2020 statt. Insgesamt sind nun – inklusive der Generalprobe und einer Aufführung für Jugendliche im Rahmen der "crossculture night" – rund 203.000 Karten aufgelegt. "Rigoletto" startet am 23. Juli 2020 in seine zweite Saison in Bregenz. Dieses Jahr wurde die Oper von Giuseppe Verdi zum ersten Mal im Rahmen der 1946 gegründeten Bregenzer Festspiele aufgeführt. Rund 181.000 Gäste besuchten die 27 Vorstellungen, die Auslastung betrug 100 Prozent.