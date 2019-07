Selbst wer sonst wenig mit Rockmusik am Hut hat, kennt meist ihre Hits: Mit "Bohemian Rhapsody", "Don’t Stop Me Now", "No One But You", "I Want To Break Free" schrieben Freddie Mercury und seine Band Queen Musikgeschichte. "Breaking Free – A Tribute to Queen" erinnert an den 1991 mit nur 45 Jahren verstorbenen britischen Rocksänger. Uraufgeführt 2014 in den Linzer Kammerspielen, begeisterte die Musical-Kooperation von "Musical Theatre Academy" der Musikschule Puchenau mit der Bruckneruni Linz schon damals. Um mit Queen zu sprechen: "The Show Must Go On" bei den Musicalfestwochen Bad Leonfelden.

Seit Mai proben 46 Darsteller eifrig in der Regie von Susanne Kerbl an einer überarbeiteten Neuauflage zum Textbuch von Verena Koch und der Choreografie von Alexander Novikov.

"Mit großem Respekt"

"Für mich ist das ein kleiner, verwirklichter Jugendtraum", sagt Gottfried Angerer, der die musikalische Leitung der vierköpfigen Live-Band innehat. Die Alben von Queen kennt der Linzer Bruckneruni-Absolvent in- und auswendig. Mit seinen vier Musikern hat er versucht, "mit großem Respekt den Sound so genau wie möglich zu realisieren."

Als Musiker und Bassgitarristen faszinieren ihn an der Musik von Queen vor allem "die Chorsätze und die Gitarrenarrangements. Es ist leicht reduziert, weil wir nur einen Gitarristen haben, der hat viel zu tun. Wir zeigen auch die Gratwanderung von Freddie Mercurys klassischer Klavierausbildung bis zur knallharten Rockmusik und Synthie-Pop. Zu spüren, wie das Ganze mit diesem super Team aufgeht, macht uns ungeheuren Spaß."

Talentshow als Rahmenhandlung

Die musikalischen Hits sind in eine Rahmenhandlung eingebettet: Im heruntergekommenen Londoner Viertel East End ködert eine Talentshow zwei miteinander konkurrierende Cliquen, die im Preisgeld einen Ausweg aus der der Armut wittern. "Breaking Free", das ist ihre Hoffnung.

Musical und Band

Queen: Die britische Rockband wurde 1970 gegründet. Ihre Besetzung mit Freddie Mercury (Gesang), Brian May (Gitarre, Gesang), Roger Taylor (Schlagzeug, Gesang) und John Deacon (Bass) blieb bis zu Mercurys Tod 1991 unverändert. 1994 erschien mit „Made In Heaven" das letzte Album von Queen. 2011 veröffentlichte die Band mit „Deep Cuts" das dreibändige Gesamtwerk.

In den Händen der Linzerin Susanne Kerbl liegen Gesamtleitung und Regie der Hommage „Breaking Free – A Tribute to Queen“ bei den Musicalfestwochen Bad Leonfelden.

Was war die Initialzündung für „A Tribute to Queen“?

Dass die Musik unfassbar gut ist. Bei neuer Musik hat vieles ein Ablaufdatum, aber das ist eine Musik, die die Zeit überdauert, die Junge ebenso anspricht wie 60-, 70-Jährige, die sich wieder jung fühlen und mitklatschen. Es ist ein Tribut, die musikalischen Nummern stehen im Vordergrund, sind aber in eine Rahmenhandlung eingebettet.

Man kann Freddie Mercury nie kopieren, das ist klar. Es geht darum, Begeisterung zu wecken. Die Zuseher tolerieren das, wenn sie spüren, dass die Leute voll dahinterstehen und Freude haben.

Es ist eine Neufassung der Uraufführung 2014. Gibt es wesentliche Änderungen?

Manche Dialoge sind gekürzt, so dass es musikalisch noch besser ineinandergreift. Einige Nummern der Hip-Hop-Rapper sind adaptiert und die Besetzung ist eine andere. Neu ist auch Choreograf Alexander Novikov.

Die Tänzer wurden eigens gecastet. Woher kommen sie?

Sie kommen von der Musical Theatre Academy Puchenau, von der Bruckneruni, wo es den neuen Lehrgang Street Dance gibt, und von der Linzer Ballettschule Maestro. Viele waren schon bei der Uraufführung in den Linzer Kammerspielen dabei, sie haben sich unheimlich weiterentwickelt. Die Choreografien sind wirklich schwer.

Gibt es für Sie persönlich Momente im Stück, die Sie ganz besonders berühren?

Das ist schwierig. Unheimlich berührend ist für mich der Bogen mit „Bohemian Rhapsody“ und „Only The Good Die Young“.