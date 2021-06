Bravouröser Solo-Abend mit nostalgischem Touch

Bachs Goldberg-Variationen, für manche eines der Opera ultima Johann Sebastian Bachs, für diesen nichts anderes als Unterhaltungsmusik für einen schlecht schlafenden Grafen, standen am Samstag bei den Stiftskonzerten in Kremsmünster im Zentrum des Klavierrecitals von Sergei Babayan. Was für eine Unterhaltungsmusik allerdings, die alle kontrapunktischen Feinheiten der Zeit auskostet, die Charakteristik der wesentlichen Formen genial entwendet und gleichzeitig höchste Virtuosität für ein Cembalo mit zwei Manualen bereitstellt. Das macht es fürs "moderne" Klavier kompliziert.

Schwierigkeiten, die für Sergei Babayan willkommene Spielereien sind, die der armenisch-amerikanische Pianist technisch fulminant umzusetzen weiß. Seine Ausbildung erhielt der bei uns zu Unrecht weniger bekannte Pianist bei Michail Pletnjow und steht somit in der russischen Tradition der Interpretation der Musik Bachs. Das war bei den beiden Ausschnitten aus dem Wohltemperierten Klavier Band I (cis-Moll und cis-Dur) deutlich zu merken, wo Babayan die Themeneinsätze akribisch herausstechen lässt und mit glasklarem, sogar kantigem Anschlag die totale Durchhörbarkeit der kontrapunktischen Strukturen garantiert. Das zeichnet auch seine Goldberg-Variationen aus, die ganz und gar nicht als verträumte Nachtmusik daherkommen. Babayan macht die kompositionstechnischen Finessen plastisch greifbar und begeistert mit brillanter Anschlagskultur.

Nutzt die ganze Klangfülle

Dabei war ein wenig überraschend, dass gerade die jeweils an dritter Position einer Dreiergruppe stehenden Kanons nicht ganz so deutlich die sich imitierenden Stimmen heraushoben, wie es zuvor bei den Fugen gelang. Ebenfalls der russischen Schule entsprechend ist der Einsatz des Instrumentes – in diesem Fall ein fein intonierter Fazioli-Flügel. Sergei Babayan nutzt die ganze Klangfülle des modernen Klaviers aus und spielt durchaus gerne im volltönenden sonoren Forte. Bach also nicht in einer historisierenden Lesart, sondern an die romantische Klavierwelt aktualisiert und damit auch seiner ursprünglichen Intention entzogen.

Das ist aber legitim und hat allenthalben große Wirkung, wenngleich stilistisch nicht der Barockzeit entsprechend. Nach einem beinahe pompös gespielten Quodlibet – in dem sich eigentlich zwei einfache Volkslieder der Zeit verschränken – lässt Babayan die 30 Variationen mit einer ebenso unaffektiert musizierten Aria ausklingen, wie er den Zyklus auch begonnen hat.

Fazit: Ein bravourös gespieltes Recital mit interpretatorisch leicht nostalgischem Hauch russischer Klavierschulen.