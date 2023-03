"Braucht man einen Quotentürken oder geht’s hier um Comedy?"

Özcan Cosar war deutscher Meister im Breakdance, später moderierte er Sportturniere. So kam der heute 41-Jährige zur Comedy. Mittlerweile ist der Sohn türkischer Einwanderer Stammgast bei Comedy-Shows im TV und tourt mit seinem sechsten Programm durch Deutschland und Österreich. Morgen ist er um 20 Uhr mit "Cosar Nostra – Organisierte Comedy" in der Kürnberghalle in Leonding zu Gast.