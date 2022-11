"Froh erfülle deine Pflicht" steht in roten Kreuzstichlettern auf einem blau-weiß-karierten Geschirrtuch, umringt von vier weiteren Kreuzstichmotiven, auf denen diese Pflicht munter ironisiert wird: die Frau klein hinter dem Manne, mit den Kindern, als Pflegerin des Mannes und – beim Sex. Das Kunstwerk von Renate Hinterkörner zeigt, worum es in der neuen Ausstellung "What the Fem*?" geht: den langen Weg der Frauen zur Gleichberechtigung.