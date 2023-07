Boxoffice-Königin "Barbie": In drei Tagen 337 Millionen Dollar eingespielt

Die Kalifornierin Greta Gerwig hat mit dem Film „Barbie“ am Wochenende (ab dem 21. Juli) 155 Millionen US-Dollar an den Kinokassen in Nordamerika lukriert – so viel wie keine Frau davor an einem Startwochenende in den USA und Kanada.

Weltweit setzte die Produktion bis gestern 337 Millionen US-Dollar um. Christopher Nolans „Oppenheimer“ bleibt hinter den Erwartungen auf Platz zwei zurück (80,5 Millionen Dollar in Nordamerika, 174 Mio. Dollar global).



Österreichs größte Kinokette Cineplexx verzeichnete am Wochenende für beide Filme, die am 20. Juli (Do.) starteten, mehr als 260.000 Besucher. Auch kleinere Institutionen erfasst das „Barbenheimer“ genannte Doppel-Phänomen. Bis Sonntag sahen 1300 Kinofans „Barbie“ und „Oppenheimer“ in den Linzer Kinos City und Moviemento. Dabei dominierte Pink: 900 waren in „Barbie“, 400 im politischen Thriller zur Atombombe.

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller