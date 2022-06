Boris Bukowski gab Krebserkrankung bekannt

Er leide an einem "High Grade Non Hodgkin Lymphom der ganz miesen Art", schrieb er auf Facebook. "Die Tatsache, dass Deine Lebensuhr keine Stunden mehr anzeigt, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit nur mehr Minuten und Sekunden, trifft einen zuerst voll“, so der Musiker. Seine Chancen seien "minimal".

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Seine für Sommer geplanten Konzerte hat er verschoben. Trotz der niederschmetternden Diagnose zeigte er sich zuversichtlich: Er stelle jetzt schon die Ersatztermine auf seine Homepage, schrieb er. Seine für dieses Wochenende geplanten Auftritte in Fürstenfeld und Schloss Welsdorf wurden etwa auf 30. Juni und 1. Juli 2023 verlegt.

Zahlreiche Genesungswünsche

In nur kurzer Zeit reagierten bereits hunderte Fans mit Genesungswünschen" "Von Herzen alles Gute!", "Alles erdenklich Gute, come back stronger!", "Viel Kraft, Energie und Zuversicht!" und vieles mehr wünschten ihm seine Follower. Musikerkollege Fredy Tezzele versprach Bukowski: „Ich halte Dir ganz ganz fest sämtliche Daumen, Zehen und was es noch so alles gibt, mein Lieber!“