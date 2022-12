Boris Becker: "Ein Häftling wollte mich umbringen"

Boris Becker überraschte mit seinem Äußeren: Er hat deutlich an Gewicht verloren und die Haare brünett gefärbt.

Auf der großen TV-Bühne war der Weltstar Boris Becker (55) nach 231 Tagen in britischer Haft ganz bei sich. Vor den Augen von 1,55 Millionen Zuschauern zeigte sich der deutsche Tennis-Star bei seinem ersten Auftritt in der Öffentlichkeit wiederholt emotional. Äußerlich sichtbar verändert, erzählte der einstige Ausnahmesportler im am Dienstagabend ausgestrahlten Sat.1-Interview von lebensgefährlichen Situationen, sehr persönlichen Momenten und von einem neuen spirituellen Weg.