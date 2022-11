In diesem Format laden die OÖN in Kooperation mit der Kultur GmbH des Landes Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft zum Austausch ins Linzer Schloss. Gleich die Premiere am Montagabend war ein Erfolg: Im gut gefüllten Festsaal beantwortete der eloquente Kulturmanager so ernsthaft wie humorvoll die Fragen von OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller und des Publikums.