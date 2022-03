In seiner 1851 veröffentlichten Parabel "Die Stachelschweine" verglich Arthur Schopenhauer die Menschen mit diesen titelstiftenden Nagetieren. Weil die Welt so kalt ist, suchen die Stachelschweine die Nähe ihrer Artgenossen. Da sie aber Stacheln haben, verletzen sie sich gegenseitig, sofern sie einander näherkommen. Deshalb rücken sie wieder voneinander ab, bis sie erneut frieren und zusammenrücken. Der Vorgang wiederholt sich so lange, bis der Tod sie endgültig scheidet.