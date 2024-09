Böll-Klassiker im Phönix: Eine Show, die nur Verlierer kennt

Mit einer so fesselnden wie bedrückenden Klassiker-Bearbeitung meldete sich am Donnerstagabend das Linzer Theater Phönix aus der Sommerpause zurück. Regisseur Bernhard Liepold-Mosser gelang mit Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ eine bunte, beißende Mediensatire, die spannend wie einen Krimi erzählt nichts an Drastik und Aktualität einbüßte.