Bob Geldof: "Wir funktionieren nur in Zeiten von Zerstörung, Verwirrung und Chaos"

Aufgelöst hatten sie sich offiziell nie. Dass sich die Boomtown Rats um Sänger Sir Bob Geldof aber noch einmal zurückmelden würden, galt quasi als ausgeschlossen. Bis am 13. März mit "Citizens of Boomtown" plötzlich ein neues Studioalbum der Iren erschien.

OÖN: Die Corona-Epidemie hat alles über den Haufen geworfen. Wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Bob Geldof: Ich habe meine Familie, meine Gitarre, meinen Fernseher. Wenn man auf Tour geht, ist man ja in einer militärischen Struktur gefangen: Jemand weckt dich auf, bringt dich zum Flughafen, sagt dir, wann du essen musst, setzt dich pünktlich in den Tourbus. Abseits der Tourneen teile ich mir aber seit 45 Jahren meine Tage von morgens bis abends selbst ein. Im Moment bin ich frustriert.

Wieso?

Zwei Stunden nachdem wir – passenderweise am Freitag, den 13. – das neue Album veröffentlicht hatten, mussten wir in den Lockdown. Unsere ausverkaufte Tour ist abgesagt, auch alle TV- und Radio-Termine. Es ist eine tolle Platte, in die wir in den vergangenen zwei Jahren viel Herzblut gesteckt haben, die jetzt aber quasi tot ist.

Bietet die Krise die Chance, uns als Gesellschaft neu zu erfinden?

Ja, aber wir werden diese nicht nutzen. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Spanischen Grippe, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach HIV – jedes Mal hieß es, die Welt werde sich nun grundlegend zum Besseren verändern. Passiert ist nichts, der Mensch bleibt Mensch. Wenn der Corona-Wirbelsturm vorübergezogen ist, werden sich das kapitalistische System und die Art, wie wir Geschäfte machen, ehestmöglich auf früheres Maß einpendeln. Es werden Verbesserungen im Gesundheitssystem kommen, mehr Ärzte und Krankenschwestern eingestellt – in sechs Monaten sind wir aber wieder beim Status quo.

Das neue Album "Citizens of Boomtown" vermeidet dank toller Songs wie "Here’s A Postcard", "Monster Monkeys" oder "She Said No" jeden Hauch von Nostalgie, jede Glorifizierung der Vergangenheit. War dies der einzige Weg für Sie, eine neue Boomtown-Platte zu rechtfertigen?

Ja. Dieses Auto hat keinen Rückspiegel. Die einzige Bedingung, die ich für diese Reunion stellte, war: keine Nostalgie! Nostalgie ist nicht mehr als eine Lüge, ein revisionistischer Blick auf eine rosige Vergangenheit, die es ohnehin nie gab.

Nostalgie gibt Halt, sie tröstet.

Das ist clever und trifft sicher zu – aber nicht auf mich. Wenn ich auf mein Privatleben zurückblicke, verschafft mir das keinerlei Trost. Auch wenn ich an die frühen Tage mit der Band denke, kommen mir primär Kampf, Erschöpfung sowie die Rivalitäten mit anderen Bands in den Sinn. Wir hatten kein Gefühl für das große Ganze, keine Zeit, all dies auch nur ansatzweise zu verarbeiten oder gar zu genießen.

Was ging Ihnen bei der ersten Band-Probe nach mehr als 36 Jahren durch den Kopf?

Ich war schockiert. Bono hat unseren Sound einmal als "glorreichen Lärm" bezeichnet – und dieser war ab der ersten Sekunde wieder präsent. Wie ein Schlag aus der Hochspannungsleitung! Bis zu diesem Moment wusste ich es noch nicht, aber es war dieser fantastische Lärm, nach dem ich in dieser Zeit der Verwirrung und des Chaos so verzweifelt gesucht hatte. Die New York Dolls treffen auf die frühen Roxy Music und Mott The Hoople – das war der Sound, der mir für dieses Album vorschwebte.

Klassiker wie "I Don’t Like Mondays" oder "Rat Trap" sind mit ihrer beißenden Gesellschaftskritik aktueller denn je. Wie kommt’s?

Die alten Songs sind nicht alt. "Rat Trap" schrieb ich, als ich in Dublin im Schlachthaus arbeitete. Das war ein Ort, an dem nicht nur Tiere starben. Es war ein Schlachthaus menschlicher Träume. Heute singe ich dieses Lied für die Hoffnungslosen nach dem wirtschaftlichen Crash, "I Don’t Like Mondays" handelt nicht mehr von einem Massaker im Jahr 1987, sondern von jenem vor 14 Tagen. Bei "Banana Republic" singe ich nicht mehr über das vom Bürgerkrieg zerstörte Irland in den 70ern, sondern über Trumps Amerika. Diese Songs sind schonungslos, direkt aus dem Leben. Diese unfassbare Wut über diese Zustände ist der Motor, der die Rats stets befeuerte. Daher wirken diese Songs immer noch. Nicht nur in meinem Kopf, auch für ein viel jüngeres Publikum.

Das Geheimnis?

Wir funktionieren nur in Zeiten von Zerstörung, Verwirrung und Chaos. Wenn die Dinge gut sind, haben wir als Band keine Daseinsberechtigung. Inflation, keine Jobs, Korruption – wir hatten als Jugendliche keine Zukunft, die diesen Namen verdient. Wir sangen über unser Leben, um diesem zu entfliehen. Durch unsere Hits veränderten wir unsere Heimat Irland. Und mit "Band Aid" veränderten wir sogar die Welt, ein bisschen. Danach konnte nichts mehr kommen. Heute sind Millionen Menschen auf der Flucht, ertrinken im Meer, die Arbeitslosigkeit steigt, Suizide häufen sich – und wir wählen komplette Narren ins Amt, um des Wahnsinns Herr zu werden. Vor zehn Jahren hätte eine Reunion der Boomtown Rats keinen Sinn gehabt. Heute schon. Selbst wenn die Fans nur die alten Klassiker hören wollen, aus den genannten Gründen musste ein neues Album mit neuen Songs her.

