Ein raubeiniger Inspektor und ein Sigmund-Freud-Jünger jagen im Wien des Jahres 1906 Serienmörder. Wie Rheinhardt-Darsteller Juergen Maurer (53) seine Rolle sieht, was ihn am Eintauchen in die Vergangenheit reizt und welche heimischen Schauspieler er sich für Gastrollen in der BBC-Koproduktion wünscht, verrät er im Interview.