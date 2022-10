Große Überraschung bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises am Montagabend in Frankfurt: Kim de l’Horizon, eine Person, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlt, gewann für den Roman "Blutbuch" die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung.

Die Dankesrede nützte de l’Horizon zu einer Art Performance. De l’Horizon dankte unter Tränen der Familie, begann zu singen und rasierte sich mit einem Rasierapparat die Haare ab. "Dieser Preis ist nicht nur für mich. Die Jury hat den Text ausgezeichnet gegen den Hass und für die Liebe", sagte de l’Horizon. "Und für Menschen, die wegen ihres Körpers unterdrückt werden." De l’Horizon widmete den Preis den Frauen im Iran und ihrem Kampf um Gleichberechtigung: "Es war dumm zu denken, Weiblichkeit sei nur im Westen emanzipiert." Dafür gab es im Publikum langen Applaus.

So wie de l’Horizon fühlt sich auch die Hauptfigur im ausgezeichneten Roman "Blutbuch" keinem Geschlecht zugeordnet. Als die Großmutter ihre Dominanz an die Demenz verliert, beginnt die Hauptfigur namens Kim eine eigene Sprache zu bilden. Die Jury unter Vorsitz von Miriam Zeh begründete ihre Entscheidung mit der enormen kreativen Energie, mit der die Erzählfigur nach einer eigenen Sprache suche: "Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht?", wird in der Begründung gefragt.

Gelobt wurde auch die teils experimentelle Sprache von de l’Horizon, 1992 in Bern geboren: "Jeder Sprachversuch, von der plastischen Szene bis zum essayartigen Memoir, entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der sich die Jury provozieren und begeistern ließ."

233 Bücher gesichtet

Der Preis wird jedes Jahr zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse übergeben. Neben de l’Horizon standen noch Fatma Aydemir ("Dschinns"), Kristine Bilkau ("Nebenan"), Daniela Dröscher ("Lügen über meine Mutter"), Jan Faktor ("Trottel") und Eckhart Nickel ("Spitzweg") auf der Shortlist.

Autoren aus Österreich haben es heuer nicht auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Reinhard Kaiser-Mühlecker aus Eberstalzell ("Wilderer") und Anna Kim aus Wien ("Geschichte eines Kindes") haben aber noch Chancen auf den Österreichischen Buchpreis, der am 21. November vergeben wird. Für den Deutschen Buchpreis sichtete die siebenköpfige Jury insgesamt 233 Bücher. In der Jury vertreten ist auch Erich Klein, der u. a. das Linzer literarische Jahrbuch "Facetten" herausgibt. Im Vorjahr ging der deutsche Buchpreis an Antje Rávik Strubel für "Blaue Frau". (hes)

Kim de l’Horizon: "Blutbuch", Roman, 336 Seiten, DuMont, 25,50 Euro