Am Donnerstag, 8. Februar, spielt er im Linzer Posthof (20 Uhr), am 24. Februar im Kubinsaal Schärding (19.30 Uhr). Zuvor sprach er mit den OÖN, warum er lieber Rockmusiker als Kaminkehrer geworden wäre, weshalb seine adeligen Wurzeln einst uncool waren und wie er von der überfallsartigen Absetzung des Salzburger "Jedermann"-Ensembles, in dem er den Guten Gesellen spielte, im Herbst erfuhr.