Blonder Engel: "Ich bin ein bisserl ein Cowboy"

Das neue Album des Blonden Engels trägt den unaussprechlichen Titel "Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisserl traurig, aber das ist okay". Am 27. Oktober stellt es der Linzer, der mit seinen witzig-satirischen Songs bekannt wurde, im Posthof vor. Im OÖN-Gespräch erzählt er von seiner Liebe zur Country-Musik, Erwartungen an den "Funny Guy" und davon, wie er mit seinen Panikattacken spricht.