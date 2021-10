Blöd, wenn die Darstellerin dem Original zu ähnlich sieht

Ja, man kann Coco Fletcher durchaus mit Tina Turner verwechseln. Freilich mit der jüngeren, weil die als Anna Mae Bullock geborene Rockröhre inzwischen 81 ist und zurückgezogen in der Villa Algonquin am Zürichsee lebt. Darüber hinaus ist Fletchers Stimmfarbe jener Turners derart ähnlich, dass sie 2020 in Las Vegas den Reel Award als beste Tina-Turner-Doppelgängerin gewann.